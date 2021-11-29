«Порой это сложно проглотить». Порье рассказал, что чувствовал после поражения от Хабиба

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье поделился воспоминаниями об эмоциях, которые испытал после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Порье проиграл российскому чемпиону в 2019 году, попавшись на удушающий приём в третьем раунде.



«Тогда у меня был очень непростой момент. Я пришёл в гостиничный номер и понял, что упустил очень важный шанс. Когда камеры уходят, музыка затихает, ты остаёшься один и смотришься в зеркало — наступает реальность. Порой это сложно проглотить.



Мне нужно было просто ударить себя по щеке, запретить предаваться унынию. Но я благодарен судьбе за такие вещи. Любые препятствия — часть пути. В этом прелесть того, чем мы занимаемся», — цитирует Порье MMA Fighting.