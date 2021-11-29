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«Порой это сложно проглотить». Порье рассказал, что чувствовал после поражения от Хабиба

«Порой это сложно проглотить». Порье рассказал, что чувствовал после поражения от Хабиба
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье поделился воспоминаниями об эмоциях, которые испытал после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Порье проиграл российскому чемпиону в 2019 году, попавшись на удушающий приём в третьем раунде.

«Тогда у меня был очень непростой момент. Я пришёл в гостиничный номер и понял, что упустил очень важный шанс. Когда камеры уходят, музыка затихает, ты остаёшься один и смотришься в зеркало — наступает реальность. Порой это сложно проглотить.

Мне нужно было просто ударить себя по щеке, запретить предаваться унынию. Но я благодарен судьбе за такие вещи. Любые препятствия — часть пути. В этом прелесть того, чем мы занимаемся», — цитирует Порье MMA Fighting.

У Порье не было ни денег, ни машины. На тренировки его возила подруга У Порье не было ни денег, ни машины. На тренировки его возила подруга
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