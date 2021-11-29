«Бездействие — одна из худших вещей в жизни». Александр Емельяненко вернулся к тренировкам

Известный боец ММА Александр Емельяненко вернулся к тренировкам после поражения от Марсио Сантоса. Напомним, россиянин проиграл удушающим приёмом в первом раунде.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Ну вот я и на работе, моя первая тренировка. Приехал исправлять, работать над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Бездействие — одна из худших вещей в нашей жизни. Занимайтесь, будьте здоровы. Пока-пока», — сказал Емельяненко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Для Александра поражение от Сантоса стало девятым в карьере. Россиянин не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков подряд в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.
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