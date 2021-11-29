Алексей Егоров и Арсен Гуламирян проведут в Екатеринбурге бой за титул суперчемпиона мира

За день до боя Дмитрия Бивола и Умара Саламова в Екатеринбурге состоится ещё один громкий поединок. 10 декабря тяжеловесы Арсен Гуламирян и Алексей Егоров сойдутся в ринге Академии единоборств РМК. Гуламиряна ждёт защита титула суперчемпиона WBA, которым он владеет с 2019 года. Организаторами встречи выступят промоутерские компании «Мир бокса» и RCC Boxing Promotions.



«Как мы и говорили, нам удалось добиться для Алексея боя за титул чемпиона мира. И я считаю, что Алексей достаточно опытный и умелый боксёр, чтобы завоевать пояс чемпиона мира. Не всё прошло гладко, был перерыв и сложности с назначением даты боя, но он сейчас работает с Иваном Кирпой, так что, думаю, подойдёт к бою в нужной кондиции.



Гуламирян, безусловно, опасный и сильный соперник, самый сильный в карьере Лёши, но время пришло. Это бой за титул чемпиона мира, и надо показать всё, на что способен. Тем более что у Гуламиряна тоже был длительный перерыв без боёв, а Алексей долго ждал этой возможности, он выйдет на ринг очень мотивированным и будет драться до конца, в этом я не сомневаюсь. Так что психологический настрой будет на стороне Алексея, и мы все будем его поддерживать», — сказал глава «Мира бокса» Андрей Рябинский.



Алексей Егоров уже давно заявил о своих планах на главный пояс Всемирной боксёрской ассоциации. В 2019 году он завоевал титул WBA Gold и с тех пор ждал своего титульного шанса. Их поединок с Гуламиряном должен был состояться ещё летом, однако тогда им не удалось побоксировать.

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