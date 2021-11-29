«Любимчик Абдель-Азиза — Гэтжи». Махачев шуткой ответил на критику дос Аньоса
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Российский боец ММА Ислам Махачев отреагировал на критику Рафаэля дос Аньоса. Бразильский спортсмен заявил, что Махачеву везёт, потому что он является любимчиком своего менеджера Али Абдель-Азиза.
«Неправильно. Любимчик — Джастин Гэтжи, он будет драться за титул», — написал Махачев в «Твиттере», сопроводив сообщение несколькими смеющимися смайликами.
«Я знаю, почему он», — ответил дос Аньос.
Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Единственный раз Ислам проиграл ещё в 2015 году. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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