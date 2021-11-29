«Любимчик Абдель-Азиза — Гэтжи». Махачев шуткой ответил на критику дос Аньоса

Российский боец ММА Ислам Махачев отреагировал на критику Рафаэля дос Аньоса. Бразильский спортсмен заявил, что Махачеву везёт, потому что он является любимчиком своего менеджера Али Абдель-Азиза.



«Неправильно. Любимчик — Джастин Гэтжи, он будет драться за титул», — написал Махачев в «Твиттере», сопроводив сообщение несколькими смеющимися смайликами.



«Я знаю, почему он», — ответил дос Аньос.



Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Единственный раз Ислам проиграл ещё в 2015 году. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.