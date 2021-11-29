Результаты турнира ММА Серия-45: Peter Strike

В субботу, 27 ноября, в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся очередной бойцовский вечер ММА. Турнир получил название Peter Strike. Он включил в себя 12 боёв.
1. Евгений Симонов (Россия) победил Шухрата Абдуллоева (Таджикистан) болевым приёмом в первом раунде (4:12);
2. Фаррух Холиков (Таджикистан) победил Кирилла Васильева (Россия) ТКО в первом раунде (2:01);
3. Руслан Шамшиев (Россия) победил Муроджона Анорбоева (Узбекистан) КО во втором раунде (1:51);
4. Вячеслав Самсель (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Таджикистан) решением большинства судей;
5. Бектемир Тыныбеков (Кыргызстан) победил Бахтиёра Юлдашева (Узбекистан) единогласным решением судей;
6. Леонард Ахметов (Россия) победил Юрия Духовского (Россия) единогласным решением судей;
7. Артём Душенко (Украина) победил Александра Епишова (Россия) ТКО в первом раунде (2:03);
8. Вячеслав Горбунов (Россия) победил Антона Шипачёва (Россия) удушающим приёмом во втором раунде (3:53);
9. Умар Витаргов (Россия) победил Игоря Сливку (Россия) удушающим приёмом в третьем раунде (3:42);
10. Андрей Лебедев (Россия) победил Мамадияра Данияра Уулу (Кыргызстан) ТКО во втором раунде (2:56);
11. Димитрий Андрюшко (Россия) победил Асифа Абдурахманова (Россия) ТКО в первом раунде (1:12);
12. Яков Екимов (Россия) победил Денильсона Матоса (Бразилия) ТКО в пятом раунде (2:06).
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