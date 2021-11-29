Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира ММА Серия-45: Peter Strike

Результаты турнира ММА Серия-45: Peter Strike
Комментарии

В субботу, 27 ноября, в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся очередной бойцовский вечер ММА. Турнир получил название Peter Strike. Он включил в себя 12 боёв.

1. Евгений Симонов (Россия) победил Шухрата Абдуллоева (Таджикистан) болевым приёмом в первом раунде (4:12);

2. Фаррух Холиков (Таджикистан) победил Кирилла Васильева (Россия) ТКО в первом раунде (2:01);

3. Руслан Шамшиев (Россия) победил Муроджона Анорбоева (Узбекистан) КО во втором раунде (1:51);

4. Вячеслав Самсель (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Таджикистан) решением большинства судей;

5. Бектемир Тыныбеков (Кыргызстан) победил Бахтиёра Юлдашева (Узбекистан) единогласным решением судей;

6. Леонард Ахметов (Россия) победил Юрия Духовского (Россия) единогласным решением судей;

7. Артём Душенко (Украина) победил Александра Епишова (Россия) ТКО в первом раунде (2:03);

8. Вячеслав Горбунов (Россия) победил Антона Шипачёва (Россия) удушающим приёмом во втором раунде (3:53);

9. Умар Витаргов (Россия) победил Игоря Сливку (Россия) удушающим приёмом в третьем раунде (3:42);

10. Андрей Лебедев (Россия) победил Мамадияра Данияра Уулу (Кыргызстан) ТКО во втором раунде (2:56);

11. Димитрий Андрюшко (Россия) победил Асифа Абдурахманова (Россия) ТКО в первом раунде (1:12);

12. Яков Екимов (Россия) победил Денильсона Матоса (Бразилия) ТКО в пятом раунде (2:06).

Новость по теме
Результаты турнира ММА Серия-44: Moscow Calling
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021