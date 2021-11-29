Дацик высказался о потенциальном поединке с Харитоновым

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мыслями о потенциальном поединке с тяжеловесом Bellator Сергеем Харитоновым.
«Конечно, я бы хотел подраться с Харитоновым. Но на сегодняшний момент Серёга в хорошей форме – он переедет и меня, и Сашу Емельяненко вместе взятых. Мне ещё полгодика поднабрать форму, и, я думаю, мы бы закатили великолепный бой.
Фактически наш бой мог состояться ещё в начале 2000-х годов, но отправили на бой не меня, а моего ученика Сергея Козловского. Серёга, конечно, бился с Харитоновым и даже в какие-то моменты казалось, что в каких-то моментах побеждает в ударке. Но за 30 секунд до конца боя Харитонов на опыте сделал Серёге люто подлую болячку. Харитонов – красавчик», — сказал Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.
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