Дацик высказался о потенциальном поединке с Харитоновым

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мыслями о потенциальном поединке с тяжеловесом Bellator Сергеем Харитоновым.



«Конечно, я бы хотел подраться с Харитоновым. Но на сегодняшний момент Серёга в хорошей форме – он переедет и меня, и Сашу Емельяненко вместе взятых. Мне ещё полгодика поднабрать форму, и, я думаю, мы бы закатили великолепный бой.



Фактически наш бой мог состояться ещё в начале 2000-х годов, но отправили на бой не меня, а моего ученика Сергея Козловского. Серёга, конечно, бился с Харитоновым и даже в какие-то моменты казалось, что в каких-то моментах побеждает в ударке. Но за 30 секунд до конца боя Харитонов на опыте сделал Серёге люто подлую болячку. Харитонов – красавчик», — сказал Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.