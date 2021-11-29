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Арман Царукян встретится с Йоэлем Альваресом на турнире UFC 26 февраля 2022 года

Арман Царукян встретится с Йоэлем Альваресом на турнире UFC 26 февраля 2022 года
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Российский боец UFC Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории, узнал имя своего будущего соперника, сообщает журналист Игорь Лазорин. Противником Царукяна в следующем поединке станет испанский боец Йоэль Альварес. Бой пройдёт на турнире UFC 26 февраля, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Бенеила Дариуша.

«Мои источники, сообщают, что Арман Царукян проведёт бой против Йоэля Альвареса на турнире UFC 26 февраля!» — написал Игорь Лазорин в своём «инстаграме».

Царукян в последний раз выходил в октагон в сентябре 2021 года, победив техническим нокаутом американца Кристоса Гиагоса. Всего на счету Царукяна 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Альварес в ММА провёл 21 бой, одержав 19 побед и потерпев два поражения.

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