Боец UFC Ридделл: Хабиб сделал правильно, завершив карьеру непобеждённым

Боец UFC Брэд Ридделл поделился мнением о российском бойце, экс-чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.



«В последнее время, я не знаю, почему, произошёл всплеск безжалостных боёв и безумного ущерба, причиняемого бойцам. Неважно, насколько ты любишь драться, ты точно не хочешь, чтобы что-то подобное случилось с тобой. Послушайте, у Хабиба была неплохая карьера. Он пришёл непобеждённым и ушёл непобеждённым и не пострадавшим в боях. Он ушёл с большими деньгами и большой славой. Он сделал всё правильно», — приводит слова Брэда Ридделла Sportskeeda.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.