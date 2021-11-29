Хабиб: в UFC пообещали Махачеву двойной бонус, если он сможет финишировать Дариуша

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что UFC пообещал Исламу Махачеву двойной бонус, если он сможет оформить досрочную победу в поединке с Бенеилом Дариушем.
«Бой Дариуша и Махачева — воистину поединок за первую строчку в лёгком весе. Кто выиграет этот бой — будет сражаться за титул. в UFC сказали об этом Исламу. Если он победит Дариуша, то получит титульный бой. Кроме того, в UFC пообещали Исламу двойной бонус, если он сможет финишировать Дариуша. Это очень интересно. Такая вот приватная новость. Я просто хочу поделиться этим с вами и фанатами. UFC очень хочет этот бой. Что до бонуса Дариуша, то я не знаю, как с ним обстоят дела», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Spotskeeda со ссылкой на ESPN.
Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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