Хабиб Нурмагомедов: никто и ничто не сможет заставить меня вернуться

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ничего не сможет заставить его возобновить карьеру бойца.



«Возможно ли, что результат боя Оливейры и Порье заинтересует меня так, чтобы я вернулся в UFC? Нет. Если честно, то нет. Никто и ничто не сможет сделать или сказать что-то, что вынудит меня вернуться. Никто и Ничто. У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.