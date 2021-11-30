Ломаченко поблагодарил Хабиба за пожелания перед боем с Комми

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко ответил на пожелания российского бойца ММА, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Нурмагомедов пожелал удачи Ломаченко в поединке с Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».
«Удачи тебе, легенда, болеем и переживаем», — написал Хабиб на странице Ломаченко в «Инстаграме» в комментариях к ролику, посвящённому предстоящему бою.
«Спасибо, уважаемый Хабиб, очень приятно», — ответил Ломаченко в комментариях.
Комми ранее дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани. У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
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