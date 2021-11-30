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«Нельзя заходить в «красную зону» Оливейры». Хабиб дал совет Порье перед UFC 269

«Нельзя заходить в «красную зону» Оливейры». Хабиб дал совет Порье перед UFC 269
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Прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов дал совет Дастину Порье перед его поединком с Чарльзом Оливейрой. Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 11 декабря.

«Нельзя заходить в «красную зону» Оливейры. Этот парень — настоящий финишёр, он очень опасен. Если Дастин действительно сможет утащить Чарльза в «глубокие воды», как пообещал ранее, тогда он сможет победить. Если же Порье поторопится, у Оливейры будет отличный шанс», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Напомним, ранее Порье уже был временным чемпионом промоушена, но получить полноценный титул ему не удалось. В 2019 году Дастин мог выиграть чемпионский пояс, но проиграл Хабибу Нурмагомедову, попавшись на удушающий приём в третьем раунде.

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