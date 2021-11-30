«Впереди диета, надо рыбой запастись». Ислам Махачев похвастался уловом на рыбалке

Известный боец UFC Ислам Махачев показал, как занимается рыбалкой. Спортсмен похвастался большим уловом.



«Впереди диета, надо рыбой запастись», — написал Махачев в комментариях к посту, сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ислама Махачева.

Ранее стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Единственное поражение российский боец потерпел в 2015 году.