«Впереди диета, надо рыбой запастись». Ислам Махачев похвастался уловом на рыбалке
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Известный боец UFC Ислам Махачев показал, как занимается рыбалкой. Спортсмен похвастался большим уловом.
«Впереди диета, надо рыбой запастись», — написал Махачев в комментариях к посту, сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ислама Махачева.
Ранее стал известен следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Единственное поражение российский боец потерпел в 2015 году.
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