Магомед Исмаилов: я подкину Сантоса в воздух. К мягкому приземлению это не имеет отношения

Известный боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал состоявшийся двумя днями ранее телефонный разговор с Марсио Сантосом, который вызвал его на поединок. Напомним, ранее бразильский боец победил Александра Емельяненко на турнире в Сыктывкаре, поймав того на удушающий приём в первом раунде.
«Марсио думает, что это его шанс взлететь. А он ведь прав, я его подкину в воздух. И к мягкому приземлению это не имеет никакого отношения», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
Любопытно, что ранее Исмаилов тоже побеждал Александра Емельяненко, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде.
Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.
- 30 ноября 2021
-
12:55
-
12:35
-
12:19
-
11:38
-
11:16
-
10:19
-
09:21
-
00:16
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:00
-
22:50
-
22:03
-
20:51
-
19:49
-
18:49
-
18:27
-
17:46
-
16:15
-
15:11
-
14:54
-
13:36
-
12:47
-
11:52
-
11:04
-
10:21
-
09:19
- 28 ноября 2021
-
23:21
-
22:23
-
21:08
-
20:08
-
19:22
-
18:13
-
17:13
-
17:00
-
16:40