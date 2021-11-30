Магомед Исмаилов: я подкину Сантоса в воздух. К мягкому приземлению это не имеет отношения

Известный боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал состоявшийся двумя днями ранее телефонный разговор с Марсио Сантосом, который вызвал его на поединок. Напомним, ранее бразильский боец победил Александра Емельяненко на турнире в Сыктывкаре, поймав того на удушающий приём в первом раунде.



«Марсио думает, что это его шанс взлететь. А он ведь прав, я его подкину в воздух. И к мягкому приземлению это не имеет никакого отношения», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Любопытно, что ранее Исмаилов тоже побеждал Александра Емельяненко, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде.



Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.