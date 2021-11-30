Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов: я подкину Сантоса в воздух. К мягкому приземлению это не имеет отношения

Магомед Исмаилов: я подкину Сантоса в воздух. К мягкому приземлению это не имеет отношения
Комментарии

Известный боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал состоявшийся двумя днями ранее телефонный разговор с Марсио Сантосом, который вызвал его на поединок. Напомним, ранее бразильский боец победил Александра Емельяненко на турнире в Сыктывкаре, поймав того на удушающий приём в первом раунде.

«Марсио думает, что это его шанс взлететь. А он ведь прав, я его подкину в воздух. И к мягкому приземлению это не имеет никакого отношения», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Любопытно, что ранее Исмаилов тоже побеждал Александра Емельяненко, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде.

Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021