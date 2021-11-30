Хорхе Линарес подписал контракт с RCC Boxing Promotions. Первый бой состоится в России

Многократный чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) подписал промоутерский контракт с компанией RCC Boxing Promotions. Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдёт 22 февраля 2022 года в России.
Венесуэльца ждёт бой за пояс WBC Silver, которым владеет российский боксёр Заур Абдуллаев (14-1). Это будет полуфинальный отборочный поединок.
Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над топовым мексиканцем Оскаром Лариосом, который годом ранее боксировал с Пакьяо. Этот бой стал для Линареса стартовой точкой — за 13 лет он провёл ещё 14 чемпионских поединков, в которых одержал 10 побед. Последний такой бой состоялся в мае этого года против непобеждённого Девина Хэйни — поединок закончился решением судей в пользу американца.
В активе венесуэльца есть бои с Василием Ломаченко, Энтони Кроллой, Хавьером Прието, Антонио Демарко и Кевином Митчеллом. Кстати, Ломаченко хоть и выиграл, но побывал в нокдауне: Линарес — единственный в мире, кому удалось его уронить.
Дебют Линареса в профессионалах состоялся в 17 лет. Тогда в его рекорде значились 89 побед и 5 поражений.
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