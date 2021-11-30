Хамзат Чимаев рассказал, что хотел бы увидеть бой Александра Карелина и Майка Тайсона

Известный боец ММА Хамзат Чимаев рассказал, что хотел бы увидеть бой легендарного борца Александра Карелина и великого боксёра Майка Тайсона.
«Было бы интересно посмотреть бой Карелина с Тайсоном по правилам ММА. Думаю, Карелин бы победил. Карелин такой шкаф. Он когда-то дрался по правилам ММА, разбросал там китайца. Я большой фанат Карелина. В борьбе он и Бувайсар Сайтиев… То, чего они добились, никто не смог добиться», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Александр Карелин — трёхкратный олимпийский чемпион по классической борьбе, победитель множества чемпионатов мира и Европы. Среди его наград есть звание Героя Российской Федерации. Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, один из самых известных спортсменов в истории.
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