Эдди Хирн рассказал, кто может стать следующим соперником Джорджа Камбососа

Следующим соперником чемпиона WBA, IBF и WBO Джорджа Камбососа может стать чемпион WBC в лёгком весе Девин Хэйни. О желании организовать данный бой рассказал известный промоутер Эдди Хирн. Напомним, 4 декабря Хейни будет проводить защиту титула против временного чемпиона WBC Джозефа Диаса.
«Камбосос был великолепен. Следующий очевидный шаг — бой против Девина Хэйни за все пояса. Однако Девину сначала нужно победить Джозефа Диаса. И ранее мы стали свидетелями, как аутсайдер Камбосос победил Лопеса. Девину следует быть осторожным.
Я с удовольствием буду сотрудничать с Камбососом и привезу Хэйни в Австралию. Джордж может заработать целое состояние. Мы можем сделать этот бой в Лас-Вегасе или в Сиднее, это не имеет значения», — цитирует Хирна Boxing Scene.
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