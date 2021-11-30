Чимаев в грубой форме обратился к Ковингтону и вызвал его на бой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев вызвал на бой американца Колби Ковингтона, обратившись к нему в резкой форме.

«Давай, засранец (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), соглашайся на бой со мной. Зови копов, я иду за тобой. Ты не представляешь США. Я представляю США. А ты олицетворяешь трусость», — написал Хамзат в своём «твиттере».

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Чимаев прокомментировал победу знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном, которую он одержал на турнире Bellator 269.