Теофимо Лопес: то, через что я прошёл, других бы просто убило

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост в своём «инстаграме», где сообщил, что его не сломить никаким трудностям.
«Я олицетворяю всё, что, как они говорили, я олицетворять не могу. И даже больше. Никто не может остановить работу бога. То, через что я прошёл, других бы просто убило. Я чемпион по жизни!» – написал Лопес.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Теофимо Лопеса в «Инстаграме».
В последнем бою, который состоялся 28 ноября, Лопес Лопес сражался с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако не раз переносился и в итоге состоялся 28 ноября.
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