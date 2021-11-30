Усман Нурмагомедов: думал, что я идеальный, но нет. Идеальные здесь только вы

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где признал, что не считает себя во всём идеальным.
«Думал, что я идеальный, оказывается нет. Идеальные здесь только вы», — написал Нурмагомедов.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, в середине ноября стало известно, что следствие рассматривает Усмана как свидетеля в деле о наезде на полицейского. брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сообщалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.
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