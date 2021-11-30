Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: думал, что я идеальный, но нет. Идеальные здесь только вы

Усман Нурмагомедов: думал, что я идеальный, но нет. Идеальные здесь только вы
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где признал, что не считает себя во всём идеальным.

«Думал, что я идеальный, оказывается нет. Идеальные здесь только вы», — написал Нурмагомедов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, в середине ноября стало известно, что следствие рассматривает Усмана как свидетеля в деле о наезде на полицейского. брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сообщалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.

Новость по теме
«Дружба надёжнее, чем доллар». Усман Нурмагомедов — наехавшему на полицейского Идрисову



Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021