Хабиб: не хочу быть таким, как Дана Уайт

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему нравится то, чего достиг президент UFC Дана Уайт со своим промоушеном. При этом Хабиб не упустил возможности подшутить над лысиной Даны.



«В первую очередь я бы хотел отметить, что у меня есть волосы на голове. Вот я смотрю на фото Даны, когда он только начинал с UFC. А сейчас у него нет волос, понимаете, о чём я? В этом смысле я не хочу быть таким, как Дана», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.