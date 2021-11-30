Олейник встретился с Сантосом. Фото

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник показал совместное фото с бойцом полутяжёлого дивизиона UFC Тиаго Сантосом.



«Мы все — чемпионы, любой из настоящих мужчин», — написал Олейник в своём «инстаграме», добавив совместное фото с Сантосом.

Фотографию можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».

Комментарий под фото оставил сам Сантос.



«Ты легенда, мой друг», — написал Тиаго.

Напомним, следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270.

Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака. При этом первые два боя россиянин проиграл досрочно, а последний — единогласным решением судей.