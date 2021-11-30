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Джордж Камбосос обратился к Джейку Полу

Джордж Камбосос обратился к Джейку Полу
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28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос обратился к известному блогеру Джейку Полу. Ранее Пол поддержал Джорджа после одержанной им победы в поединке с представителем США Теофимо Лопесом.

«Когда получаешь признание от Джейка Пола, то понимаешь, что делаешь что-то правильно. Спасибо, брат, за поддержку», — написал Камбосос в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Джорджа Камбососа в «Твиттере».

Напомним, бой Лопеса и Камбососа завершился победой последнего раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок и в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

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