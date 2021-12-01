Кевин Ли уволен из UFC. Боец числился в промоушене почти 8 лет

В UFC прекратили сотрудничество с известным бойцом Кевином Ли. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Ли проиграл пять из последних семи своих поединков в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244. Дебют Ли в UFC состоялся в феврале 2014 года.



Не так давно сообщалось, что Кевин получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года. Всеми виной положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригесом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоза – Чикадзе.