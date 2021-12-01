Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев: Eagle FC отправляется в США

Ислам Махачев: Eagle FC отправляется в США
Комментарии

Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на информацию о том, что промоушен Хабиба Нурмагомедова Eagle FC проведёт несколько турниров на территории США в 2022 году.

«Eagle FC отправляется в США», — написал в своём «твиттере» Махачев.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о делах своей лиги Eagle FC. По его словам, в 2022 году промоушен дебютирует в США. Кроме того, россиянин сообщил, что в ростере лиги появится несколько бывших звёзд UFC и Bellator.

Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама Махачева в UFC. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021