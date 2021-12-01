Ислам Махачев: Eagle FC отправляется в США

Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на информацию о том, что промоушен Хабиба Нурмагомедова Eagle FC проведёт несколько турниров на территории США в 2022 году.



«Eagle FC отправляется в США», — написал в своём «твиттере» Махачев.



Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о делах своей лиги Eagle FC. По его словам, в 2022 году промоушен дебютирует в США. Кроме того, россиянин сообщил, что в ростере лиги появится несколько бывших звёзд UFC и Bellator.



Напомним, 27 ноября стал известен следующий соперник Ислама Махачева в UFC. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Поединок состоится 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.