В рамках шоу Бивол — Саламов состоятся ещё четыре титульных боя

11 декабря в Екатеринбурге запланирован вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола с претендентом Умаром Саламовым. В соглавном поединке турнира встретятся второй и четвёртый номера рейтинга WBO: Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра определят обладателя титула WBO International.
В рамках шоу состоятся ещё три титульных боя. Эдуард Скавинский и Сергей Лобкович определят нового серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Российские боксёры Руслан Камилов и Дмитрий Хасиев будут боксировать за пояс WBO Inter-Continental и место в первой тройке рейтинга Всемирной боксёрской организации во втором полулёгком весе (до 59 кг). Артур Лопсан и Рамиль Гаджиев выйдут на бой ради титула WBO Oriental во втором среднем весе (до 76,2 кг).
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