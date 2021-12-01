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Теофимо Лопес показал детское фото с отцом

Теофимо Лопес показал детское фото с отцом
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост у себя в «твиттере», где показал свою детскую фотографию с отцом.

«Мы вместе. До самого конца», — подписал фото Лопес.

Фотографию можно посмотреть на странице Теофимо Лопеса в «Твиттере».

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Тогда поединок был перенесён на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

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