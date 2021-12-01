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Видео: Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку

Видео: Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку
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27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю поучаствовал в совместной тренировке со своим младшим братом Никитой. Соответствующее видео было размещено на странице Tszyu Boxing Club в «Инстагарме».

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

Ранее сообщалось, что Никита подписал первый профессиональный боксёрский контракт. Его дебют в весовой категории первого среднего веса запланирован на февраль.

Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.

В последнем бою Тимофей одолел представителя Японии Такеши Иноуэ.

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