Физиев намерен выйти на бой с Ридделлом без флага

Боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, ответил на вопрос про страну, которую будет представлять в бою с Брэдом Ридделлом на UFC Вегас 44. Ранее Физиев отказался выступать под флагом Кыргызстана.



«Я сейчас представляю Гондурас, только без флага (смеётся). Давайте без этого вопроса… Я представляю своих людей, которые поддерживают меня. Представляю тех, кто со мной. Представляю фанатов ММА, которые за мной следят, кому интересно за мной наблюдать. Их я представляю.

Какой флаг будет отображаться по телевизору во время боя? Никакого флага не будет. Когда-нибудь, наверное, будет прояснение насчёт травли», — приводит слова Физиева «Спорт-экспресс».



Поединок Физиева и Ридделла состоится 4 декабря.