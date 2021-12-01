«Говорят, Магомед должен вот-вот удивить». Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новое видео в своём «инстаграме», где поделился мыслями о целесообразности проведения третьего боя с Магомедом Исмаиловым.

Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым:

«Один из самых обсуждаемых вопросов, это нужен ли третий бой с Магомедом Исмаиловым или нет. Лично я на данный момент в этом бое никакой мотивации не нахожу. Но говорят, что Магомед Исмаилов должен вот-вот нас всех удивить и заинтересовать», — сказал Минеев.

«Вы реально считаете, что он нужен?» — добавил Владимир в описании к видео.



В последний раз Минеев и Исмаилов встречались на турнире AMC Fight Nights 105. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.