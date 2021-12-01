«Будет фейерверк внутри октагона». Чендлер — о поединке с Макгрегором

Известный боец UFC Майкл Чендлер поделился мнением о возможности проведения поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Если наш бой состоится, то каждый сможет увидеть меня с другой стороны. Мне кажется, что я довольно хорошо могу оперировать своим словарным запасом и использовать лингвистическое джиу-джитсу. Таким образом, просто за счёт слов я могу вогнать оппонента в тупик, и тогда ему не останется ничего другого, кроме как прибегнуть к оскорблениям самого базового уровня. Посмотрим. Признаюсь, я уважаю Конора как бойца и даже уважаю его игру в трэш-ток.



Ему нужно выздороветь, и мне нужно то же самое – посмотрим, случится ли когда-нибудь этот бой. Но если да, то это определённо будет фейерверк внутри октагона», — приводит слова Чендлера MMAJunkie со ссылкой на DC & RC podcast.



Последний поединок Чендлер провёл на UFC 268, где проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей. По окончании боя оба спортсмена были отправлены в больницу.

Конор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макгрегора был американец Дастин Порье.