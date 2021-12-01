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Стало известно, сколько боёв Тайсон Фьюри хочет провести в 2022 году

Стало известно, сколько боёв Тайсон Фьюри хочет провести в 2022 году
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Знаменитый промоутер Боб Арум рассказал о количестве боёв, которое хотел бы провести 33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри в 2022 году, а также сообщил, когда может состояться следующий поединок Тайсона.

«Думаю, следующим соперником будет Диллиан Уайт. Я бы хотел, да и сам Тайсон также не против того, чтобы выйти на ринг в конце февраля или марта и провести по крайней мере три боя в 2022 году. Надеюсь, так всё и будет. Фьюри готов драться с кем угодно. Я действительно верю, что он самый выдающийся тяжеловес в мире. Нет такого соперника, с кем он не хотел бы драться», — приводит слова Арума talkSPORT.

Ранее Фьюри вспомнил о победе в бою с украинцем Владимиром Кличко, одержанной им ровно 6 лет назад.

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