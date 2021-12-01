Тайсон Фьюри: я жирный и лысый, но всегда побеждаю

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу современного бокса.

«Я видел много видео, где люди вытворяют разные вещи. Но в реальности кто-нибудь вообще работал в настоящем боксёрском поединке? Я никогда не доносил 25 ударов подряд. Я не верю, что кто-нибудь такое делал. Поэтому это всё чепуха. Ты не можешь придумать новый бокс. Бокс очень-очень прост. Он не эволюционировал за 100 лет, потому что у нас всё ещё два мужика, пытаются выбить дерьмо друг из друга в бою. Всё эволюционирует, даже эволюционирует манера ведения боя. Эволюционировал ли мужик в плане того, как получить по челюсти внутри ринга за последнюю сотню лет — я не сильно уверен.



Если ты продолжаешь боксировать по старой школе, бегаешь, правильно питаешься, упорно тренируешься, проводишь спарринги — для меня это именно то. Ты можешь попытаться сделать бокс ракетной наукой, но это не ракетная наука, он никогда ей не был и не будет. Поэтому для всех людей там, вы — компьютерные люди, вы хотите всё измерить, увидеть цифры тела, отсканировать тело и всё такое… Это всё хорошо, когда ты хочешь попытаться продать что-то клиенту. Это выглядит круто, но в реальности это всё гора чепухи. Особенно в боксе. Может быть во всех других видах спорта это работает, но в боксе компьютерная наука и технологии, лично я считаю, не работают.



Возьмём меня, к примеру. Я — жирный, лысый, люди говорят, что я не в форме, я не делаю ничего из этих тестов для компьютеров, цифр на экране и тому подобного. Но я всегда побеждаю. Это значит — идите все к чёрту. Много боёв это также подтверждают. Если вы посмотрите, например, на Энтони Джошуа, который следует всем их правилам, науке и цифрам на экране, и посмотрите на Энди Руиса, который ничего не делал, кроме поедания сникерсов все две недели, которые у него были перед боем. Так он вышел туда и нокаутировал его. И он, вероятно, даже не тренировался на реванш и смог провести всю дистанцию», — приводит слова Фьюри vRINGE.com