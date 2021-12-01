«По стопам величайшего». В DAZN сравнили Хэйни с Мейвезером

Спортивный стриминговый сервис DAZN сравнил показатели американского боксёра Девина Хэйни и Флойда Мейвезера-младшего после 26 боёв.
Оба бойца к этому моменту шли без поражений и оба имели титулы чемпионов мира. Единственным показателем, в котором Флойд превзошёл Хэйни, стало количество нокаутов — 19 против 15.
В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., плюс он получит 10% от продаж платных трансляций.
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