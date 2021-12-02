«Это моё мнение». Хабиб объяснил своё резкое высказывание в адрес Джастина Гэтжи

33-летний российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу агрессивных высказываний в адрес претендента на титульный бой в лёгком весе Джастина Гэтжи. Напомним, Нурмагомедов отправил американцу сообщение в «Инстаграме», в котором грубо сказал, что титульный поединок больше заслуживает его соотечественник Ислам Махачев.

«Это сообщение написал не менеджер Али, 100 процентов. Али никогда не напишет ничего подобного Джастину Гэтжи. Я знаю, что у них хорошие отношения уже много лет. Эти парни хорошие друзья, понимаете?

Я просто поделился с ним своим мнением. Моё мнение — Ислам заслуживает этого. Конечно, я понимаю, что Джастин очень волнуется. Но это моё мнение.



Я думаю, что любой в UFC, неважно, в каком весе, заслуживает драться за титул после девяти побед подряд», — приводит слова Хабиба MMAJunkie.