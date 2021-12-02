Джон Джонс жёстко раскритиковал бывшего тренера Майка Винельджона

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал главного тренера клуба «Джексон-Винк ММА» Майка Винельджона. Напомним, многолетние тренеры бойца запретили ему приходить в зал, пока тот не решит свои проблемы с законом и алкогольной зависимостью.
«Он появляется на телевидении и на весь мир заявляет, что желает для меня самого лучшего, а после этого за кулисами наезжает на других тренеров клуба, которые продолжают работать со мной. Что за жалкий ублюдок!
Я ушёл из команды не потому, что не смог принять наказание, а потому, что больше не видел смысла в тренировках с Майком. Этот человек не обучает своих учеников новым техникам с тех пор, как я его встретил.
Тот факт, что меня исключили из команды, абсолютно ничего не изменил в моей жизни. Я по-прежнему работаю с теми же тренерами, по тому же графику, который был у нас последние два года.
Просто не нужно было идти на телевидение и притворяться, что тебе не всё равно, что тебя беспокоит тот, кто за эти годы заработал вам столько денег и подарил столько чемпионских титулов — а после этого за закрытыми дверями пытаться его раздавить. Это поступок настоящего мудака, Майк. Ты годами тренировал осуждённого насильника, и вдруг неожиданно у тебя появились моральные принципы!», — написал Джонс в своём «твиттере», однако вскоре удалил все публикации.
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