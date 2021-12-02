Кевин Ли, которого уволили из UFC, рассказал о готовности выступить в промоушене Хабиба

Экс-боец UFC, легковес Кевин Ли, сообщил о готовности выступать в промоушене бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам американца, возможность его перехода в промоушен Eagle FC будет зависеть от финансовой составляющей.



«Если эти ребята предложат правильные суммы, я буду дам. Если деньги будут хорошие… За ними стоят российские деньги. Вся эта история со мной и Хабибом, наверняка, зайдёт, её можно хорошо продать. Сейчас у меня есть уже три предложения, например, на меня выходил Thriller. Но мы пока думаем», — сказал Ли во время шоу The MMA Hour.



Ранее гендиректор Eagle FC Ризван Магомедов сообщил, что промоушен готов подписать контракт с Ли. Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Ли проиграл пять из последних семи своих поединков в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнира UFC 244. Дебют Ли в UFC состоялся в феврале 2014 года.

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