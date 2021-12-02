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Минеев объяснил, почему его не интересует переход в UFC или Bellator

Минеев объяснил, почему его не интересует переход в UFC или Bellator
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Российский боец ММА Владимир Минеев ответил на вопросы пользователей в «Инстаграме». Один из подписчиков россиянина спросил, почему тот не пытается перейти в UFC или Bellator.

«Мне больше интересна Россия, так как конкуренция среди бойцов у нас очень высокая», — написал Минеев в «сториз» в своём «инстаграме».

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Ранее Минеев дал понять, что не планирует устраивать трилогию с Исмаиловым. По словам Владимира, у него нет мотивации для этого боя.

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