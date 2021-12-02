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Волкановски прокомментировал возможный переход Хукера в полулёгкий вес

Волкановски прокомментировал возможный переход Хукера в полулёгкий вес
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Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски прокомментировал недавнее интервью легковеса Дэна Хукера. Он заявил, что может вернуться в полулёгкий вес. Хукер уже выступал в полулёгком весе в 2014 году. Хукер и Волкановски хорошо знают друг друга, они вместе тренируются.

«Он довольно большой легковес. Поэтому возникает вопрос, как он может драться в этом дивизионе. Но, в конце концов, хочется, чтобы всем было хорошо, особенно твоему одноклубнику. Он уже доказывал, что может успешно выступать в дивизионе. Удачи.

Конечно, люди думают, как же всё сложится, если мы встретимся. Что ж, будем думать об этом, когда это произойдёт. То же самое бывает в любом другом дивизионе. Это же не значит, что я не могу выступать там, где дерётся он, верно?

Если нам придётся сойтись в октагоне, мы это сделаем. Да, мы одноклубники, мы поддерживаем друг друга. Но, если придётся драться, то тогда уже будем думать об этом. Пока что наш бой не является целью, о которой мы думаем», — цитирует Волкановски BJPenn.

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