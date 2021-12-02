Абсолютная чемпионка мира по боксу Шилдс вошла в список Forbes

Абсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс вошла в список спортивных деятелей Forbes «30 до 30».

В этот список Forbes также вошли ещё три спортсмена: защитник клуба «Финикс Санз» Девин Букер, игрок первой базы «Торонто Блю Джейс» Владимир Герреро-младший и квотербек «Даллас Ковбойз» Дак Прескотт.

Напомним, в конце октября в Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся поединок основного карда PFL с участием Кларессы Шилдс и мексиканки Абигейл Монтес.



Монтес одержала победу раздельным решением судей 29-28 (Шилдс), 29-28 (Монтес) и 29-28 (Монтеc). Благодаря этому мексиканка заработала $ 1 млн в качестве призовых.

11 декабря в Великобритании Шилдс будет защищать свои боксерские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе в поединке с Эмой Козин из Словении.