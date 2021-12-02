Джошуа рассмотрит предложение об отступных и готов позволить провести бой Усик — Фьюри
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Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал о том, что экс-чемпион мира Энтони Джошуа может отказаться от реванша с украинцем, чтобы дать ему возможность провести бой с Тайсоном Фьюри.
«Разговоры о том, что Джошуа может отойти в сторону, ведутся со времен победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжёлому дивизиону и готов позволить провести поединок за звание абсолютного чемпиона.
Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и если Джошуа позволит это сделать», — приводит слова Красюка Sky Sports.
Ранее Усик высказался по поводу возможного боя с Фьюри.
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