Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа рассмотрит предложение об отступных и готов позволить провести бой Усик — Фьюри

Джошуа рассмотрит предложение об отступных и готов позволить провести бой Усик — Фьюри
Комментарии

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал о том, что экс-чемпион мира Энтони Джошуа может отказаться от реванша с украинцем, чтобы дать ему возможность провести бой с Тайсоном Фьюри.

«Разговоры о том, что Джошуа может отойти в сторону, ведутся со времен победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжёлому дивизиону и готов позволить провести поединок за звание абсолютного чемпиона.

Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и если Джошуа позволит это сделать», — приводит слова Красюка Sky Sports.

Ранее Усик высказался по поводу возможного боя с Фьюри.

Новость по теме
Александр Усик ответил на вопрос о возможном бое с Тайсоном Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021