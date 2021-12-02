Александр Емельяненко — о лиге Хабиба: кроме как прыгать в ноги они больше ничего не умеют

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал комментарий по поводу лиги Хабиба Нурмагомедова и её президента Шамиля Завурова.

«Я даже не знаю, каким образом Завуров стал президентом лиги Хабиба. Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю в ней своё участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерётся? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет.



Я вообще не знал, что у Хабиба есть лига и Завуров там президент. Меня вообще не интересуют эти личности.



Я не слышал, чтобы за эту лигу выступал кто-то из нормальных хороших бойцов. А в Дагестане там все борцы — кто не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата там не показал», — сказал Емельяненко в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.