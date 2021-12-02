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Гусейнов назвал сумму, за которую согласится провести бой с Александром Емельяненко

Гусейнов назвал сумму, за которую согласится провести бой с Александром Емельяненко
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Боец ММА Артур Гусейнов сообщил о готовности провести поединок с Александром Емельяненко. По словам спортсмена, всё зависит от суммы, которую ему предложат. Гусейнов также обозначил собственные требования по гонорарам.

«Собака лает, караван идёт, как говорится. Я ещё раз заявляю, что готов выйти на бой. Александр Емельяненко, согласуйте с моей лигой. Моя цифра за этот бой — 5 миллионов рублей, и я вам покажу достойный бой», — написал Гусейнов в своём «инстаграме».

Ранее менеджер Емельяненко, Азамат Бостанов, сообщил, что его клиент готов провести поединок с Гусейновым.

Емельяненко в своём последнем поединке на турнире AMC Fight Nights 106 уступил бразильцу Марсио Сантосу. Соперник завершил бой уже в первом раунде победой удушающим приёмом. Гусейнов на турнире Eagle FC проиграл единогласным решением Александру Шлеменко.

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