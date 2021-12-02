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Руслан Проводников: пока кто-то в Москве спит, я готовлюсь к бою

Руслан Проводников: пока кто-то в Москве спит, я готовлюсь к бою
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Экс-чемпион мира Руслан Проводников показал видео со своей тренировки в необычных условиях в преддверии поединка с экс-бойцом UFC Али Багаутиновым.

Публикация доступна в «инстаграме» Руслана Проводникова.

Противостояние российского представителя бокса и бойца ММА пройдёт в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.

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