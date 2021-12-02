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Роб Фонт: победить Жозе Альдо будет круто, но нокаутировать — ещё лучше

Роб Фонт: победить Жозе Альдо будет круто, но нокаутировать — ещё лучше
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Американский боец смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Роб Фонт высказался по поводу предстоящего боя с 35-летним бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC Fight Night.

«Знаете, победить Альдо — это круто, но нокаутировать его — ещё лучше.

Этот парень был здесь всегда. Знаете, люди сходят с ума, когда говорят, что он стар. Ему всего 35 лет. Он намного старше меня, но он всё равно на уровне. Он одержал две победы подряд. Он победил Педро Муньеса, которому я проиграл, так что он выглядит опасно.

Это тяжёлый поединок, но это бой, который нам обоим нужен, так что мы оба с нетерпением ждём его», — приводит слова Фонта MMAJunkie.

Основной кард:

Жозе Альдо — Роб Фонт;
Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл;
Клэй Гуида – Леонардо Сантос;
Джим Крут – Джамал Хилл;
Брендан Аллен – Крис Кёртис.

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