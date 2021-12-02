Дана Уайт подтвердил, что Гэтжи является следующим в очереди на титульный бой

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Джастин Гэтжи проведёт титульный поединок с победителем боя чемпиона промоушена Чарльза Оливейры и Дастина Порье.



«Да, Джастин следующий в списке. Пока все здоровы и в полном порядке, это должен быть он. И это будет один из величайших боёв, которые вы когда-либо видели в своей жизни», — цитирует Дану Уайта MMAJunkie.



Таким образом, Ислам Махачев, как ожидается, станет следующим в очереди в случае победы над Бенеилом Дариушем.



Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.



Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к Гэтжи подчеркнул, что Махачев заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили друг другу несколько сообщений.