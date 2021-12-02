Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Страница Хасбика в «Инстаграме» была заблокирована, ранее он угрожал убийством женщине

Страница Хасбика в «Инстаграме» была заблокирована, ранее он угрожал убийством женщине
Комментарии

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный под прозвищем Хасбик, получил блокировку в «Инстаграме». Причиной бана стало видео, в котором он угрожал убийством в адрес незнакомой женщины. На страницу пользователя было отправлено множество жалоб, в результате чего страница оказалась заблокированной.

Позднее Хасбик сообщил, что он сам заблокировал свою страницу.

19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести официальный поединок с Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.

Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним в октагон.

Ранее появилось видео драки Хасбика и обладающего схожей комплекцией певца Абдурозика на UFC 267. Они являются непримиримыми противниками уже несколько лет. Драчунов быстро растащили товарищи.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021