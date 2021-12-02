Страница Хасбика в «Инстаграме» была заблокирована, ранее он угрожал убийством женщине

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный под прозвищем Хасбик, получил блокировку в «Инстаграме». Причиной бана стало видео, в котором он угрожал убийством в адрес незнакомой женщины. На страницу пользователя было отправлено множество жалоб, в результате чего страница оказалась заблокированной.
Позднее Хасбик сообщил, что он сам заблокировал свою страницу.
19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести официальный поединок с Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним в октагон.
Ранее появилось видео драки Хасбика и обладающего схожей комплекцией певца Абдурозика на UFC 267. Они являются непримиримыми противниками уже несколько лет. Драчунов быстро растащили товарищи.
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