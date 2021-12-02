Гусейнов: если бы Емельяненко порядочно сидел, не позволил бы себе такие громкие слова

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов высказался об Александре Емельяненко.



«Сам он за что сидел? Спросите у него. Где он сидел, как он сидел? Что он, порядочно сидел? Если бы он порядочно сидел, он бы никогда не позволил себе такие громкие слова. Набивать себе звёзды. Оправдываться, что он не был со скинхедами. Он никогда нас не любил. Они приезжали с братом. К брату в миллион раз больше уважения. Он показал, что такое ММА, он и сегодня показывает молодым ребятам, с кого надо брать пример», — сказал Артур Гусейнов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».



Ранее Емельяненко в жёсткой форме высказался о Гусейнове, назвав его «дагестанской свиньёй». В ответ Гусейнов обвинил Емельяненко в оскорблении нации и заявил, что конфликт будет разрешён, только когда Александр будет на коленях просить пощады.