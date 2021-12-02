Артур Гусейнов рассказал, почему у Александра Емельяненко забрали машину в Грозном

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов высказался об Александре Емельяненко.



«Емельяненко? Он — фуфлыжник. Объясню почему. Он говорил, что не будет пить, говорил, что год не будет пить. Что он сделал? Он напился как свинья, и у него забрали машину. Правильно сделали. Они его спонсировали, всё организовывали. Он ещё старается рот открывать свой на кого-то из этой организации. Как он может это говорить, когда они его кормили. То, что сделал для него Рамзан Кадыров, он мало для кого делал. Ему гонорары платили, на подготовку давали деньги, машину подарили. За что его побили, видели, что с ним сделали в Грозном?



Знаете почему? Потому что он пьяный был. Он на тренировку пришёл, у него изо рта воняло. Его спалили, что он выпил, и поставили против него мастера спорта по боксу. Парень крепкий, что он с ним делал. Бил его как грушу. Это был урок для него. Там много моментов, не хочу всё рассказывать и опускаться до его уровня», — сказал Артур Гусейнов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».



Ранее Емельяненко в жёсткой форме высказался о Гусейнове, назвав его «дагестанской свиньёй». В ответ Гусейнов обвинил Емельяненко в оскорблении нации и заявил, что конфликт будет разрешён, только когда Александр будет на коленях просить пощады.