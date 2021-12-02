Физиев: мы с Ридделлом спарринговали, но в спаррингах бойцы ненастоящие

Боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с Брэдом Ридделлом на UFC Вегас 44.



«С Брэдом мы знакомы с того времени, как я пришёл в Tiger Muai-Thai, он был тогда тренером по кикбоксингу, потом я его заменил на этом посту. Да, он приходил ко мне на тренировки, мы держали друг другу лапы, спарринговали. Но в спаррингах бойцы ненастоящие: мы не бьём до конца, не пытаемся вырубить друг друга. Поэтому по спаррингам судить нельзя, хотя кто-то пытается это делать.



Брэд не будет для меня новинкой, с такими бойцами я уже встречался. Да, у него есть сильные стороны, в концовках он набирает, зато на старте боя может получить много урона.



Когда в октагоне встречаются два сердца, которые отдали всю свою жизнь спорту, зарабатывают деньги только кулаками и мордобитием, это всегда интересно», — сказал Физиев в интервью пресс-службе UFC.